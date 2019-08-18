بروكسل 17ذو الحجة 1440ه الموافق 18 أغسطس 2019م واسرحب بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بإبرام الاتفاق الانتقالي في السودان أمس السبت.وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي حضر في الخرطوم حفل اختتام الوثائق المتعلقة بالسلطة المدنية الانتقالية في السودان ، مشيراً إلى أنه كتعبير عن الدعم السياسي القوي ، وقّع عدد من الشركاء الدوليين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي على هذه الاتفاقية الانتقالية كشهود.وأوضح أن إبرام هذا الاتفاق هو نتيجة مفاوضات طويلة بين جميع الأطراف ، بمشاركة قوية من الاتحاد الأفريقي والوساطة الإثيوبية ، وتمثل علامة فارقة مهمة للسودان في طريقه نحو السلام والديمقراطية والازدهار.وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تطلعه إلى الدخول في مناقشات مع الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بشأن أولوياتها السياسية والاجتماعية الاقتصادية وعلى الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا السياق.// انتهى //10:54ت م0026