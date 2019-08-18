هروب 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة هروب وبلدية المحافظة مساء أمس، فعاليات برنامج "عيدنا فرحة"، الذي نفذ على مدى يومين في متنزه مشعود السياحي بهروب.وتضمن البرنامج الألعاب التفاعلية ومسرح الطفل ومسابقات ثقافية إلى جانب عروض الفنون الشعبية والبرامج الترفيهية، فيما شمل البرنامج تكريم المتعاونين من مختلف الجهات، وتكريم فريق نماء التطوعي بهروب المشارك في تنظيم البرنامج.وبين رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة هروب جابر بن معايل الهروبي، أن برنامج "عيدنا فرحة" جاء مصاحباً لاحتفالات أهالي المحافظة وزوارها بعيد الأضحى المبارك.// انتهى //10:58ت م0027