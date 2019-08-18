بيت لحم 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، محافظة بيت لحم واعتقلت شابًا فلسطينيًا.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم يوسف الشيخ ، من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم بعد دهم منزل والده وتفتيشه .وأضاف المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وقرية حرملة جنوب شرق المدينة، ولم يبلغ عن اعتقالات.// انتهى //11:08ت م0028