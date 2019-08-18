سياسي / قوات الاحتلال تقتحم محافظة بيت لحم وتعتقل فلسطينيًا
الأحد 1440/12/17 هـ الموافق 2019/08/18 م واس
بيت لحم 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، محافظة بيت لحم واعتقلت شابًا فلسطينيًا.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم يوسف الشيخ ، من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم بعد دهم منزل والده وتفتيشه .
وأضاف المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وقرية حرملة جنوب شرق المدينة، ولم يبلغ عن اعتقالات.
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11:08ت م
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