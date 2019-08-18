بغداد 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإلغاء جميع التصاريح السابقة بشأن طيران المروحيات والطائرات المقاتلة وطائرات الاستطلاع والمسيرة بكل أنواعها والتابعة لجميع الجهات العراقية وغير العراقية في أجواء البلاد.وأبرزت في هذا المجال بشكل خاص إعلان التحالف الدولي في العراق امتثاله لهذا القرار والتزامه بعدم تسيير الطائرات ذات المهام العسكرية الخاصة في أجواء البلاد إلا بإذن من رئيس الحكومة.وتطرقت إلى البرنامج الحكومي لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والذي أعلن عنه أمام البرلمان عند تشكيل حكومته, مبرزة مطالبة عدد من البرلمانيين بعقد جلسة برلمانية طارئة لتقييم الأداء الحكومي خلال العام الأول من عمر الحكومة.وعرجت على الشأن المالي والاقتصادي والنفطي, مبرزة تأكيد وزارة النفط ارتفاع معدلات إنتاج المصافي العراقية من وقود البنزين وزيت الغاز والمنتجات النفطية الأخرى بالمقارنة بمعدلات إنتاج العام الماضي.وفي شأن محلي آخر اهتمت بعودة الحجاج العراقيين إلى بلدهم, مبرزة إعلان سلطة الطيران المدني عن إعداد المطارات المحلية لاستقبال أفواج الحجاج العراقيين بمعدل ست رحلات يوميًا.// انتهى //11:10ت م0030