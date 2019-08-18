إسلام آباد 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور عن استعداد بلاده للرد على أي عدوان أو مغامرة من جانب الهند.واهتمت بتصريحات وزير الخارجية شاه محمود قريشي الذي أشار إلى تخطيط الهند لشن هجوم مفاجئ على باكستان لصرف انتباه المجتمع الدولي عن الوضع في إقليم كشمير.وأخبرت عن مطالبة المجتمع الدولي بضرورة حل القضية الكشميرية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.وتطرقت إلى رفض باكستان للمرة الثانية طلباً هندياً بشأن استئناف خدمة القطارات بين البلدين.كما أخبرت عن بدء عملية عودة الحجاج الباكستانيين إلى باكستان بعد أداء فريضة الحج اعتباراً من اليوم الأحد.وعرجت على إطلاق مبادرة "إياب" التي تشكل نقلة نوعية في خدمة ضيوف الرحمن ضمن الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتوفير الراحة للحجاج.وأشارت إلى تراجع مؤشرات الأسهم الباكستانية بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي، مع تدني سعر الروبية الباكستانية مقابل الدولار.أمنياً تناقلت أنباء مقتل زعيم قبلي بهجوم مسلح في إقليم بلوشستان، ونجاح الأمن الباكستاني في القضاء على خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية بعملية أمنية في منطقة ديرة إسماعيل خان.إقليمياً تطرقت صحف باكستان إلى اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان إلى توقيع اتفاقية السلام بأفغانستان.// انتهى //12:22ت م0045