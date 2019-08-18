تونس 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، اشتداد التنافس السياسي بين المتقدمين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المزمع تنظيمها في تونس شهر سبتمبر القادم، مقدمة في السياق قراءات لحظوظ المرشحين في الفوز بكرسي "قرطاج"، والتحالفات الخفية بين بعض الأحزاب للفوز بهذه المعركة الانتخابية.وأوردت تأكيد القيادة العامة للجيش الليبي استهدافها لقاعدة انطلاق طائرات بدون طيار بمدينة زوارة الحدودية مع تونس، وتدمير الطائرات المتواجدة بالمكان.وأبرزت عربيًا، توقيع قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس، الوثيقة الدستورية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، في خطوة قد تضع حدًا لفترة من الاضطرابات شهدها الشارع السوداني وتأسس لمرحلة سياسية جديدة.كما تطرقت إلى دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في البلاد خلال هذه المرحلة حتى يمكن إخراج لبنان من الأزمة الخطيرة التي يمر بها.ولفتت صحف تونس دوليًا، إلى حالة الانقسام التي يشهدها التحالف الحزبي في بريطانيا الرافض لخروج المملكة المتحدة بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، مما يهدد بتعطيل خطط الرامية لوقف الخروج دون صفقة.// انتهى //12:23ت م0046