تبوك 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسيكرّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة، غداً في القصر الحكومي, منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية، التي شاركت في أعمال الحج لهذا العام بمنفذ حالة عمار, لخدمة حجاج بيت الله الحرام أثناء قدومهم ومغادرتهم المنفذ.وأكد نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة محمد بن عبدالله الحقباني, أن تكريم سموه لمنسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية يأتي تقديراً للجهود التي بذلوها على مدار الساعة، سواءً في المرحلة الأولى لقدوم الحجاج أو المرحلة الثانية لمغادرتهم بعد أداء الفريضة، منوهاً بدعم ومتابعة سموه للخدمات التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.// انتهى //12:50ت م0049