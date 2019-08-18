الطائف 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسواصلت الحقايق منافساتها وتألقها لليوم الثاني على التوالي ضمن الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية, حيث شهدت الأشواط التي أقيمت صباح اليوم على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن لسن الحقائق مسافة 3 كم مشاركة واسعة لملاك الهجن في المملكة العربية السعودية ومن دول الخليج.وانتزعت «الجذابة» لسعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري نوماس أول أشواط البكار الفترة الصباحية بتوقيت زمني قدرة (4:39:85)، وفي المركز الثاني لشوط القعدان أنهى "الوسام" مراحل الشوط بأفضل توقيت زمني قدره (4:35:29) دقيقة.وجاءت نتائج المركز الأول في باقي الأشواط على النحو التالي: الشوط الثالث "شقراء" لرياض ثامر سليمان السعدون، ‏‎الشوط الرابع "مرهق" لسعد حمد هادي الغفراني المري، الشوط الخامس "الغزيل" لعايض هندي الدوسري، الشوط السادس "شغموم" لجويعد فهيد ناصر العجمي، الشوط السابع "السلملك" راشد حمد بالزفنة العفاري، الشوط الثامن "شهلول" لفهيد علي راشد الفهيدة المري، الشوط العاشر "سيوف" لفهيد راشد فهيد المري، الشوط العاشر "ثاعي" لمشعل خالد سعود بن حثلين، الشوط الحادي عشر "بحور" لأحمد خليفة محمد الخييلي، الشوط الثاني عشر "العنيد" لعايد حماد معيتق الفايدي، الشوط الثالث عشر "الفايزة" لحمد محمد السالومي الدرعي، الشوط الرابع عشر "الصارم" لفيصل متعب شريم الشمري، الشوط الخامس عشر "نهب" لمظفر محمد خموشه العامري، والشوط السادس عشر "الاتحادي" لراشد حمد بالزفنه العفاري.//انتهى//12:51ت م0050