محافظات 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسمركز الملك سلمان للإغاثة ينظم رحلات ترفيهية ضمن مشروع "لست وحدك" في عدة محافظات يمنية محافظات نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رحلات ترفيهية ل 420 يتيما من محافظات مأرب والساحل الغربي والجوف بمناسبة عيد الأضحى، ضمن مشروع (لست وحدك) لرعاية أسر الأيتام في اليمن.ويأتي ذلك في إطار برامج الخدمة الاجتماعية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //13:59ت م0070