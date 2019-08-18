الرياض 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقامت إمارة منطقة الرياض حفل معايدة لمنسوبيها بحضور معالي وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري .وتم خلال الحفل الذي حضره عدد من مسؤولي ومنسوبي الإمارة تبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك.وقدم معالي وكيل إمارة منطقة الرياض تهنئته للجميع بعيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات في ظل ما تشهده المملكة من تطور ونمو في مختلف المجالات.// انتهى //14:16ت م0073