الرياض 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقامت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك في مقرها الرئيس بالرياض، بحضور جمعاً من منسوبي ومنسوبات الهيئة، حيث تبادل الجميع التهنئة بهذه المناسبة المباركة، داعين الله ـ عز وجل ـ أن يعيده على بلادنا بالخير والأمن والأمان.ورفع معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات "موانئ" لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكذلك بمناسبة النجاح المتميز واللافت على مختلف الأصعدة الذي واكب أعمال موسم حج هذا العام 1440هـ، مما مكّن حجاج بيت الله من تأدية مناسكهم بيسر وسهولة وأمان.وثمن معاليه الجهود التي قام بها فريق "موانئ" والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين بحراً عبر ميناء جدة الإسلامي خلال موسم حج هذا العام عبر تنفيذ الخطط المتكاملة والكوادر البشرية المؤهلة والآليات الحديثة المتطورة، مقدماً شكره الجزيل لكل من ساهم في خدمة وراحة ضيوف الرحمن، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم.وسأل معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير والمسرات وأن يديم على قيادتنا الرشيدة وبلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والسلامة والخير والاستقرار الدائم.// انتهى //14:17ت م0075