الرياض 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسنظّمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم بمقرها في ديوان المؤسسة في الرياض, حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك, بحضور معالي المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد و النواب ومدراء العموم ومنسوبي المؤسسة.وأوضح الدكتور الفهيد أن مشاركة المؤسسة في حج هذا العام بفضل الله في عدة برامج من أبرزها المشاركة بفرق الصيانة الفورية لمركبات الحجاج بواقع 19 فرقة تطوعية، والبرامج الإرشادية للحجاج، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية 23040 ساعة تطوعية, مشيرا إلى أن فريق متخصص من مدربي ومتدربي الكليات والمعاهد التقنية قام بتنفيذ تلك البرامج بأعلى مستويات الجودة والإسهام مع القطاعات الحكومية الأخرى في نجاح موسم الحج, مضيفا أن المؤسسة شاركت بـ 15 فرقة كشافة وجوالة بمشاركة ما يقارب 250 جوالا وكشافا وقادة من جميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمملكة, إضافة إلى المشاركة النسائية في الإرشاد والتنظيم التي استحدثت هذا العام.وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بعيد الأضحة المبارك, سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، وأن يحفظ على البلاد قادتها وأمنها واستقرارها.// انتهى //14:17ت م0076