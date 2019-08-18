الطائف 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأعلن المركز الإعلامي التابع لموسم الطائف مصيف العرب، أن سوق عكاظ سيفتح أبوابه للزوار بعد غد الثلاثاء الموافق 20 اغسطس استثناءً الساعة 9 مساءً, وسوف يكون موعد إغلاق السوق الساعة الثانية بعد منتصف الليل.وعليه فإن أول رحلة باص ترددي مجانية من محطة جوري مول ستكون الساعة الثامنة والربع مساء.وأوضحت إدارة موسم الطائف أن هذا التغيير الاستثنائي فقط ليوم الثلاثاء, وهو ما لا يسري على بقية الفعاليات في قرية ورد في الردف وقرية الهجن في حديقة الملك فيصل والسينما في حديقة الملك عبدالله.يُذكر أنه سوف يتم استقبال الجمهور اعتبارا من يوم الأربعاء 21 أغسطس في نفس المواعيد المعتادة من الخامسة عصرا وحتى الثانية عشرة ليلاً.// انتهى //14:19ت م0077