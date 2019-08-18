القطيف 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واساستقبل محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان اليوم, أصحاب الفضيلة المشايخ وجمعًا من المواطنين، ومديري الإدارات الحكومية، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين لتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور وكيل محافظة القطيف فلاح بن سلمان الخالدي ، وذلك بمقر مجلس المحافظة.ورفع الصفيان بهذه المناسبة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه وللشعب الكريم وللأمتين العربية والإسلامية, سائلًا المولى العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحمي هذه البلاد من كل شر ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.وهنأ محافظ القطيف باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ.وأكد الصفيان أن نجاح أعمال الحج جاءت بعد الجهود التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وبعد توجيهاته في تسخير الإمكانيات كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتضافر الجهود الكبيرة من جميع القطاعات الأمنية والخدمية، مما مكّنهم من أداء الفريضة بطمأنينة وراحة.وقد ألقى بهذه المناسبة عضو مجلس بلدي القطيف إبراهيم البراهيم كلمة الأهالي التي هنأ فيها القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى ونجاح موسم الحج والجنود المرابطين، مؤكدًا أنّ هذا النّجاح الكبير لم يكن ليؤتي ثماره على أرض الواقع إلاّ بفضل الله تعالى، ثمّ بالمتابعة المباشرة والمستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - وتوجيهاتهما الحكيمة للارتقاء بجميع الخدمات المقدّمة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك حجهم بكلّ يسر وسهولة وأمن وأمان.من جهة أخرى ألقى عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم كلمة هنأ فيها القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج وظهوره بالصورة المشرفة الذي كان متميزًا بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - المتمثّلة في وقوفه وإشرافه على حجاج بيت الله الحرام.// انتهى //14:20ت م0078