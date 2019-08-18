حفر الباطن 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسنظمت غرفة حفر الباطن اليوم, حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بمقر الغرفة.وتبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة وسط أجواء تسودها الألفة والمحبة، سائلين الله أن يعيدها على الجميع بالخير والبركات.وهنأ أمين عام غرفة حفر الباطن أنور بن الشامي العنزي منسوبي الغرفة بهذه المناسبة السعيدة، داعيًا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بالعمل وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين.// انتهى //14:20ت م0079