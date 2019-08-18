تبوك 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسزار المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم، مستودعات الكتب المدرسية المركزية بالمنطقة, مطلعًا على سير العمل في المستودعات وخطة توزيع الكتب المدرسية على مدارس البنين والبنات.كما تفقد مدير التعليم مستودع الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية ومستودع الرجيع، واستمع خلال جولته إلى شرح مفصل من مدير إدارة المستودعات عبدالكريم العبدالكريم عن آلية سير العمل وخطوات الاستلام والحفظ وآلية التوزيع واسترجاع الفائض، وذلك استعداداً للعام الدراسي المقبل.وحث العُمري الجميع على بذل مزيد من الجهد وسرعة التواصل والتجاوب مع الميدان التربوي، مطالباً الجميع بمضاعفة الجهد قبل بدء العام الدراسي المقبل.// انتهى //14:21ت م0080