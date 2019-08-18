القاهرة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واستطلق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومركز اليونسكو الاقليمي لتعليم الكبار "أسفك"، والمنظمة الكشفية العربية، غدًا أعمال الدورة التدريبية "تنمية كفايات مدربي تعليم وتعلم الكبار للنازحين واللاجئين في الأماكن المستقرة بالدول العربية" بمركز اليونسكو الإقليمي بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية المصرية.وأوضحت الجامعة العربية في بيان اليوم، أنه سيشارك في الدورة التي تستمر أعمالها حتى 23 من الشهر الجاري، وفود من القادة الكشفيين المتطوعين من اماكن اللجوء والنزوح في الوطن العربي للحصول على برنامج تدريبي يمكنهم من تدريب زملائهم الكشفيين في الأماكن المستهدفة، ليكونوا مؤهلين للقيام بمهمة محو أمية اللاجئين والنازحين والمساهمة في القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد التقدم والنمو في الوطن العربي.وقالت إن الدورة تأتي انطلاقاً من الدور الرائد لجامعة الدول العربية في دعم قضايا التعليم خلال فترات الأزمات وبالأخص اللاجئين والنازحين من وإلى الدول العربية، وبناء على القرار الذي أصدره مجلس جامعة الدول العربية في دورته السادسة والعشرين بمدينة شرم الشيخ على مستوى القمة القرار والذي تضمن اعتماد العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015-2024) عقداً للقضاء على الأمية في جميع انحاء الوطن العربي بجميع اشكالها "الابجدية، الرقمية، الثقافية".ونوه البيان بمذكرة التفاهم التي وقعتها الجامعة العربية في شهر مايو الماضي مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمصر ومركز اليونسكو الاقليمي لتعليم الكبار "أسفك"، والمنظمة الكشفية العربية، بهدف توفير إطار تستطيع من خلاله أطراف مذكرة التفاهم القيام بأنشطة مشتركة من أجل محو امية اللاجئين والنازحين العرب وتمكينهم من الحصول على الحد الأدنى الضروري من التعليم ليكونوا أفراد متحررين من الامية قادرين على العيش والمشاركة البناءة في مجتمعات المعرفة.// انتهى //14:22ت م0081