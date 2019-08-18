جيزان 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقامت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان اليوم , حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك , وذلك بمقر الإدارة بحي السويس في مدينة حيزان.واستهل نائب مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس باسم بن حسن الأمير الحفل بكلمة قدم من خلالها التهنئة للجميع بعيد الأضحى المبارك ، حاثاُ إياهم على مضاعفة الجهود وبذل المزيد.وتبادل منسوبو الإدارة خلال الحفل التهاني بمناسبة العيد السعيد.// انتهى //14:23ت م0083