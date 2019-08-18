عام / الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان تحتفي بالعيد
الأحد 1440/12/17 هـ الموافق 2019/08/18 م واس
جيزان 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس
أقامت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان اليوم , حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك , وذلك بمقر الإدارة بحي السويس في مدينة حيزان.
واستهل نائب مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس باسم بن حسن الأمير الحفل بكلمة قدم من خلالها التهنئة للجميع بعيد الأضحى المبارك ، حاثاُ إياهم على مضاعفة الجهود وبذل المزيد.
وتبادل منسوبو الإدارة خلال الحفل التهاني بمناسبة العيد السعيد.
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14:23ت م
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