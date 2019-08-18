الرياض 17 ذوالحجة 1440 الموافق 18 أغسطس 2019 واسأكد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أهمية بذل كافة الجهود من جميع الإدارات استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد، مطالباً بالعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز كافة المهام الكفيلة لتحقيق الأهداف المرجوة والمخطط لها لتكون إدارة تعليم الرياض بإداراتها ومدارسها وكافة قطاعاتها لها سبق التميز والبداية الجادة لما تتمتع به من قيادات ومعلمين وإداريين ذوي كفاءة عالية ومتميزة.جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة إقامة حفل المعايدة الذي نظمته إدارة العلاقات العامة بتعليم الرياض بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري وكافة مديري الإدارات وموظفي ومنسوبي الإدارة.وعبّر الغنام عن سعادته بلقاء قيادات ومنسوبي الإدارة، مقدماً تهنئته للحجاج بتأدية الفريضة، سائلاً الله القبول للجميع.من جانب ذي صلة شهدت مساعدة المدير العام للشئون التعليمية المكلفة فتح بنت عبدالله العرفج حفل المعايدة السنوي الذي نظّمه القسم النسائي بإدارة العلاقات العامة في مبنى الإدارات النسائية بالوشم وحضر الحفل مديرات الإدارات النسائية ومديرات مكاتب تعليم الرياض.ورفعت العرفج التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لعام ١٤٤٠، بفضل الله أولاً ثم نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لراحة وخدمة الحجيج، مؤكدا أن نجاح الحج يمثل امتداداً للدور التاريخي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين.وعبرت العرفج عن سعادتها بالالتقاء بقيادات التعليم لتجديد الولاء والوفاء لولاة الأمر للإسهام بفاعلية في تذليل الصعوبات التي تواجهنا خلال العام الدراسي القادم ١٤٤٠- ١٤٤١ ه ودعم الأداء، سائلة الله التوفيق والسداد للجميع ومزيدا من العطاء والنماء بتضافر جهود جميع الإدارات لتحقيق رؤيتنا (مجتمع معرفي منافس عالمياً).//انتهى//14:25ت م0084