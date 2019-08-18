نجران 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقامت جوازات منطقة نجران اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها والمراجعين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور مدير جوازات المنطقة اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، وذلك بمقر الإدارة.وقدم اللواء السليمان للحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله أن يُعيد هذه المناسبة على الوطن الغالي بالخير والمسرات، وأن يحفظ البلاد وقادته ورجال أمنه وجنوده البواسل، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وسائر بلاد المسلمين.كما أقام القسم النسائي بجوازات المنطقة حفل معايدة لمنسوبات القسم والمراجعات، تبادلن فيه التهاني بهذه المناسبة السعيدة.// انتهى //15:28ت م0144