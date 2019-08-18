نجران 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسنظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران اليوم، لقاء معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك, بحضور مدير عام الفرع صالح بن محمد آل مريح، ومنسوبي السياحة والتراث الوطني بالمنطقة.وقدم آل مريح التهنئة للجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات لها أثر إيجابي في تقوية أواصر الأخوة والمودة والمحبة بين الزملاء، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات، وأن يحفظ الوطن وولاة أمره.// انتهى //15:32ت م0147