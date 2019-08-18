تبوك 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقامت أمانة منطقة تبوك اليوم, حفل معايدة لمنسوبيها, بحضور أمين المنطقة المهندس فارس بن مياح الشفق, ووكلاء الأمانة, ومديري إداراتها وعدد من منسوبيها.‏ورفع أمين المنطقة التهاني للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة تبوك وللشعب الكريم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وقدم أمين منطقة تبوك خلال حفل المعايدة الشكر لجميع منسوبي الأمانة على جهودهم المكثفة التي قدموها خلال عطلة العيد.كما رفع المهندس الشفق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام، داعيًا الله أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.// انتهى //15:36ت م0151