سكاكا 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, تعازيه لمدير الشؤون الخاصة لسموه أحمد بن موسى الزهراني بوفاة شقيقه عبدالرحمن.وكان في استقبال سموه لدى وصوله منزل العزاء شقيق الفقيد مبارك بن موسى الزهراني وأشقاء وأبناء الفقيد.ودعا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.من جهته أعرب الزهراني باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.// انتهى //15:48ت م0153