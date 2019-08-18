المذنب 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأشاد مدير التعليم بمحافظة المذنب المكلف سليمان بن إبراهيم الحسياني، بالنجاح المميز لموسم الحج لهذا العام 1440هـ، والجهود المبذولة لخدمة الحجاج وقاصدي بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- ، رافعاً التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.جاء ذلك في كلمته في احتفال إدارة التعليم بمحافظة المذنب السنوي بمناسبة العودة بعد عيد الأضحى المبارك الذي أقيم اليوم في البهو الرئيسي بالإدارة، بحضور المساعد للشؤون المدرسية حسن بن محمد القويفل، ومديري الإدارات والأقسام والمشرفين.وقد تبادل الجميع التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك، والدعوات الصادقة بأن يديم الله سبحانه وتعالى هذه المناسبة والأمة الإسلامية ترفل بثوب العز والنصر، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخائها في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //15:50ت م0154