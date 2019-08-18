المدينة المنورة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقامت إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب اليوم, حفل المعايدة السنوي بعيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ, بحضور مدير إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب محمد بن علي القحطاني, وعدد من القيادات التعليمية والإدارية.ورفع القحطاني التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، وهنأهما كذلك بنجاح موسم حج هذا العام الذي جاء بفضل الله ثم بتوجيهات القيادة الكريمة والمتابعة الدائمة من لدن خادم الحرمين الشريفين ، وما تبذله الحكومة بقطاعاتها كافة ، مما مكّن الحجيج من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //15:51ت م0155