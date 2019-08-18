المدينة المنورة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسنظمت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم, حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك, بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.ورفع معالي مدير الجامعة خلال كلمته التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى ونجاح موسم الحج لهذا العام، مُشيداً بجهود وتكاتف جميع الجهات العاملة والقطاعات الحكومية المشاركة بالحج، التي قدمت أرقى الخدمات وجميع الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام لتأدية نُسكهم بكل يسر وطمأنينة.وأضاف معاليه أن المملكة حققت منجزات ومشروعات عملاقة في الجامعات السعودية كان لها الأثر الكبير في تحقيق الجامعات لنتائج مهمة, حاثًا معاليه العاملين بالجامعة على بذل قصارى جهدهم من أجل توفير كل مامن شأنه إنجاح مسيرة الطلاب والطالبات وتحصيلهم العلمي، مشدداً على أن التميز في الأداء المهني والمخرجات تأتي على رأس أوليات الجامعة من أجل الإسهام في تنمية الوطن وتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.// انتهى //15:51ت م0156