بريدة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم في مقرها اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وعبّر المدير العام محمد بن صالح المذن عن خالص التهنئة للقيادة الرشيدة على نجاح موسم حج هذا العام، مشيداً بجميع العاملين في الإدارة على ما قدموه من جهود ملموسة في الفترة الماضية وإسهاماتهم التي قاموا بها والمتضمنة المشاركات في حج هذا العام وخدمة ضيوف الرحمن، سواء في العمل الكشفي في المشاعر أو استقبال الحجيج في مدينة الحجاج وإجراء الصيانة لمركباتهم وضيافتهم.وقد تبادل الجميع التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخائها في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //15:52ت م0157