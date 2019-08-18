تبوك 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقامت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك اليوم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور رئيس مجلس الإدارة أحمد بن عطيه الحارثي وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام منصور بن محمد اليامي ومنسوبي الغرفة .ورفع الحارثي بإسمه ونيابة عن منسوبي الغرفة أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك سائلاً العلي القدير أن يعيده على بلادنا والأمتين الإسلامية والعربية بالخير والرخاء.// انتهى //15:52ت م0158