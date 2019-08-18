الرياض 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسرفع المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الصندوق اسمى آيات والتبريك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة نجاح حج هذا العام.جاء ذلك في كلمة له خلال حفل المعايدة الذي أقامه الصندوق بمناسبة عيد الأضحى المبارك , وقال : إن النجاح المتميز أصبح سمة للحج في كل عام بفضل ما توفره حكومتنا الرشيدة من عناية ورعاية وأمن وأمان للحجاج، جاء ذلك في كلمة له في حفل المعايدة السنوي الذي نظمه، اليوم، حفل المعايدة السنوي لمنسوبيه، وذلك في مقر الإدارة العامة للصندوق بمدينة الرياض، وحضره عدد من القيادات ومدراء الإدارات والموظفين، وجرى خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات بين الموظفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وقدم العمودي، لمنسوبي الصندوق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما بارك لهم ما تحقق من إنجازات للصندوق خلال الفترة الماضية والتي تمكن الصندوق فيها من تحقيق حلم تملك المسكن لأكثر من مائة وعشرين ألف أسرة، مشيراً إلى أن هذا جاء ثمرة العمل كفريق واحد طموحه وأهدافه خدمة الوطن والمواطن وتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، مضيفاً "لا زلنا نتطلع لتحقيق المزيد من أهدافنا التي تقوم على التسهيل والتيسير على المواطنين وتمكينهم من الحصول على المسكن المناسب لهم"، مثمناً دورهم في ذلك داعياً إلى المزيد من العطاء والعمل والالتزام بمبادئ وقيم العمل لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين على أكمل وجه.الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية دأب على تنظيم حفلات المعايدة بهدف تعزيز بيئة العمل الإيجابية وتحفيز العمل بروح الفريق الواحد، وتدعيم التواصل بين الموظفين.// انتهى //15:56ت م0159