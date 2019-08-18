جدة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واستنطلق بجدة غداً, أعمال المعرض السعودي الدولي لخدمات وتجهيزات وتكنولوجيا التعليم والتدريب في نسخته الأولي، الهادف لاستعراض أحدث المستجدات في مجال التعليم والتدريب، برعاية الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ويستمر ثلاثة أيام على أرض مركز جدة للمنتديات والفعاليات بالمحافظة.ويمثل المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 200 مؤسسة تعليم محلية ودولية من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات ، وتركيا ، ولبنان ، والبحرين ، وسويسرا ، ومجموعة من معاهد التدريب العالي، فرصة للزوار للاطلاع على المعلومات والاستشارات المناسبة حول الفرص الدراسية والتوجهات المهنية من ممثلي الجامعات المحلية والدولية والالتقاء بالمسؤولين في هذه المؤسسات التعليمة للتعرف أكثر على الفرص المناسبة له ، وتبادل المعرفة والخبرات والأفكار والمعلومات .ويأتي تنظيم المعرض تماشيا مع ما توليه المملكة من اهتمام ودعم متواصل لتطوير قطاع التعليم العام والعالي وقطاع التدريب والتأهيل، الذي ظهر جليا ضمن رؤية 2030 ، في حين شهدت تلك القطاعات الحيوية نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، كما أن النمو السكاني المتزايد والتوجه العام نحو تعليم متميز يعد بمزيد من الفرص للعاملين والمستثمرين في هذه القطاعات.وأكدت اللجنة المنظمة للمعرض السعودي الدولي لخدمات وتجهيزات وتكنولوجيا التعليم والتدريب أهمية المعرض في توفير مظلة محلية وإقليمية ودولية تعزز فرص التواصل بين مختلف المؤسسات التعليمية وبحث أحدث الأدوات والمستجدات والتخصصات الحديثة وإسهامه في تطوير المنظومة التعليمية.يُذكر أن معرض تجهيزات وخدمات وتكنولوجيا التعليم والتدريب يحفل بحزمة من ورش العمل المتخصصة، بمشاركة متخصصين وباحثين في مجالات المعرض المتنوعة ، وستقام هذه الورش بالتزامن مع المعرض في قاعات مخصصة ومزودة بأحدث التجهيزات والتقنيات الحديثة.// انتهى //15:56ت م0160