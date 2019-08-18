الرياض 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض اليوم, حفل استقبال ومعايدة لمنسوبيه, بحضور المدير العام للفرع سامي بن سليمان المشيقح.وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وشكر المشيقح الله على نجاح موسم حج هذا العام, منوهاً بما قدم من خدمات وتسهيلات، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.// انتهى //16:21ت م0161