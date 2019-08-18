الخرطوم 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واستراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بعد توقيع الاتفاق النهائي الممهد لتكوين سلطة مدنية انتقالية حيث بلغ الدولار اليوم 59 جنيها مقارنة بـ 65 نهاية الأسبوع الماضي.وقال متعاملون بالسوق الموازي في الخرطوم إن حالة من الركود ضربت سوق العملات خلال الأيام المنصرمة التي صادفت عطلة عيد الاضحى.وسجل الدولار 55 جنيهًا فور الإعلان عن توقيع الاتفاق يوم السبت ثم بدأ في الارتفاع التدريجي.// انتهى //16:24ت م0163