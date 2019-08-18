الرياض 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور مساعد الوزير المهندس فهد الخشيم، وعدد من وكلاء الوزارة، وذلك في مقرها الجديد بالرياض.حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة، داعين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وأن يعيده على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.// انتهى //16:31ت م0166