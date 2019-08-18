الخرطوم 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأبدت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور –يوناميد- قلقها الشديد إزاء تصاعد التوترات بين المزارعين والرعاة في دارفور مؤخرًا ، داعية إلى ضبط النفس .وأشارت إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص - دون مؤشرات فورية لتخفيف حدة الوضع من قبل الأطراف المعنية - .وكشفت البعثة في بيان صادر عنها عن وقوع 37 حادثة خلال يوليو الماضي، علاوة على حادثتين في أغسطس الجاري، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ فريق "اليوناميد" العامل في "شنقل طوباي" في 11 أغسطس عن مقتل ثلاثة من النازحين في معسكر نيفاشا للنازحين على يد رعاة مسلحين في منطقة كرقو الزراعية.وأوضحت ان موظفو اليوناميد العاملون في ذلك الموقع حثوا النازحين على الإبلاغ عن الحادثة لدى سلطات حكومة السودان.وقامت السلطات الحكومية بالاستجابة والتفاوض لإطلاق سراح المشتبه بهم الذين كانوا محتجزين لدى الرُحّل المحليين في كارجو.// انتهى //16:58ت م0172