طرابلس 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسإلتقى وزيـر الـداخلية الـمفوض بـحكومة الـوفاق الليبية فـتحي بـاشاغا اليوم، ـالسفير الأمـريكي لـدى لـيبيـا ريتشارد ب. نورلاند، بـمناسبة تـعيينه سـفيراً للـولايات الـمتحدة الأمـريكية لـدي لـيبيـا.وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أن اللـقاء بـحث سـبل تـطوير الـعلاقات الـثنائية بـين الـبلديين فـي مـجالات أمـنية والـتعاون مـع الـمؤسسات الأمـنية الأمـريكية الـمختصة فـي مـجالات الـمعلوماتية والـجنائية سـواء كـان مـنها مـختصاً بـمكافحة الإرهـاب والـمخدرات ومـنها مـا هـو مـختصاً فـي مـجال إنـفاذ الـقانون.// انتهى //18:07ت م0184