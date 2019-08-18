الجزائر 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واساحبط حرس السواحل الجزائري رحلتين سريتين انطلق فيهما 29 شخصًا من شواطئ وهران نحو أوروبا على متن قاربين تقليديي الصنع.وفي تلمسان وتيارت شمال غرب البلاد أوقف الأمن الجزائري 17 شخصًا من جنسيات مختلفة يقيمون بصورة غير شرعية داخل البلاد.الى ذلك، اوقف الجيش الجزائري 66 مهربًا بمناطق تمنراست وباجي مختار جنوب البلاد وصادر 4 شاحنات و12 مركبة رباعية الدفع كانت بحوزتهم وفقاً لبيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم .// انتهى //18:10ت م0185