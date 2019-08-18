الطائف 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واستفاعلت الأعداد المتزايدة من زوار موسم الطائف "مصيف العرب" مع التسهيلات والخدمات المقدمة، والبنية التحتية الجاهزة، من خلال سهولة التنقل داخل وخارج المدينة، مما هيأ الاجواء المناسبة للاستمتاع بأكثر من 70 فعالية نوعية، في أكثر من 4 مناطق رئيسية، هي "سوق عكاظ، مهرجان ولي العهد للهجن، قرية ورد، سادة البيد"، ومع مجموعة من الفعاليات المصاحبة، مثل مهرجان التسوق والرحلات السياحية وماراثون الألوان، وغيرها الكثير.ووَفّرَ "موسم الطائف" عددًا من الحافلات الترددية التي تنقل الزوار مجانًا من وسط مدينة الطائف، وتحديداً من "جوري مول" إلى مناطق الفعاليات الرئيسية، يضم الاسطول 32 حافلة منها 16 حافلة يوميًا إلى سوق عكاظ، 10 حافلات إلى قرية ورد بمنتزه الردف، 6 حافلات إلى حديقة الملك فيصل في الموقع المخصص لمهرجان ولي العهد للهجن.كما مد "موسم الطائف" جسرًا بين مكة المكرمة ومدينة الطائف، لنقل المصطافين أو الحجاج الراغبين في زيارة الموسم، عن طريق مسارين، الأول يضم 6 حافلات يومية تنطلق من مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية إلى قلب مدينة الطائف، والمسار الثانية يضم 6 حافلات أيضًا وبصورة يومية؛ تنطلق من مواقف محطة القطار.كما أعلنت اللجنة المنظمة عن رفع الطاقة الاستيعابية لتأجير السيارات لأكثر من 3700 سيارة خلال أيام الموسم، مع توفر أكثر من 350 سائقًا مدربًا، مما يسهم في تكامل المعطيات الساعية لإنجاح موسم الطائف، واستيعاب الأعداد المتزايدة يومًا بعد آخر، وتعزيز مكانة الطائف كواحدة من أهم الوجهات السياحية التي تمتلك كل المقومات اللازمة.يذكر أنه بإمكان زوار الفعاليات المتنوعة في موسم الطائف، التعرف على المزيد من المعلومات حول خدمات النقل، عن طريق زيارة موقع مواسم السعودية الإلكتروني saudiseason.sa والاطلاع على حسابات موسم الطائف في مواقع التواصل الإلكتروني taifseason@.// انتهى //18:11ت م0186