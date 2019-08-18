الرياض 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقامت المديرية العامة لحرس الحدود اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بمقر المديرية بالرياض، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وجميع منسوبي المديرية من مدنيين وعسكريين.ونقل معالي الفريق البلوي تهاني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لمنسوبي حرس الحدود بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وتقدم الفريق البلوي بالشكر لرجال حرس الحدود على جهودهم في موسم حج 1440هـ ومساهمتهم الفاعلة في نجاحه، حاثاً إياهم على مضاعفة الجهد والبذل والعطاء.وفي الختام دعا الله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، وأن يعيد الله هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والمسرات وهم في صحة وسلامة دائمة، وأن يحفظ الله بلادنا وقادتنا ورجال أمننا وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وسائر بلاد المسلمين.وجرى خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة في أجواء أخوية صادقة عبر الجميع فيها عن فرحة العيد التي أنعم الله بها على هذه البلاد المباركة وهي تعيش تحت ظل القيادة الرشيدة - رعاها الله-، في نعمة الأمن والأمان.// انتهى //18:25ت م0188