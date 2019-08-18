مكة المكرمة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن قيام سائق حافلة بقيادتها داخل العاصمة المقدسة بأسلوب غير نظامي وبتصرفات غير طبيعية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوية السائق الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه وهو مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر .وأبان الرائد الغامدي أنه جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه.//للصحف// // انتهى //18:27ت م0191