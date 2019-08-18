الرياض 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأعلن نادي الصقور السعودي عن تنظيم اللقاء السنوي الأول للصقارين وذلك يوم السبت المقبل الموافق 24 أغسطس 2019م بفندق فيرمونت في مدينة الرياض.ودعا نادي الصقور المهتمين بهواية الصيد بالصقور ومنتجيها في المملكة لحضور اللقاء الذي سيعرض ويناقش الفرص الواعدة والتحديات وسبل التطوير والارتقاء بهواية الصيد بالصقور ومناقشة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور وسبل تطويره, بالإضافة لعدد من الموضوعات التي تهم الصقارين السعوديين.وأوضح النادي أن اللقاء يأتي ضمن البرامج التي يحرص على تقديمها لخدمة أبناء الوطن من محبي الصقور، و يُعد اللقاء فرصة لجمع آراء واستفسارات الصقارين والإجابة عليها من قبل المسؤولين في النادي، كما يُعد فرصة لتبادل الخبرات بين ممارسي هواية الصيد بالصقور.كما خصص نادي الصقور الرابط الإلكتروني التالي لتسجيل الراغبين في حضور اللقاء http://sfc.org.sa/the-first-annual-meeting/.// انتهى //18:44ت م0196