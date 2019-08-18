إسلام آباد 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسدانت باكستان الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين خلال حفل زواج في العاصمة الأفغانية كابل الليلة الماضية وأدى إلى مقتل عدد من القتلى والجرحى.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن باكستان حكومة وشعبا تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في كابل، وتعبر عن خالص التعازي لعائلات الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //18:45ت م0197