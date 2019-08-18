طرابلس 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأعلن المكتب الإعلامي للقوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق الليبية أن دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية القطاع الغربي لحرس السواحل بالقوات البحرية "الزورق تليل" تمكنت من إنقاذ 57 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قارب خشبي، من بينهم 17 امرأة، و9 أطفال.وأوضح المكتب الإعلامي في بيان اليوم أن عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 40 ميلاً شمال زوارة، مؤكداً أن المهاجرين بينهم 4 مصريين رجال، والباقي من أثيوبيا، بواقع 27 رجلا، و17 امرأة، و9 أطفال.وأضاف البيان أنه تم نقل المهاجرين والوصول بهم إلى ميناء مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية – مركز إيواء النصر.وكان الناطق باسم القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دوليًا العميد أيوب قاسم قال: إن قوات خفر السواحل تمكنت من إنقاذ 278 مهاجراً غير شرعي خلال عمليات منفصلة في الآونة الأخيرة.// انتهى //19:00ت م0198