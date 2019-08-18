حج / الهلال الأحمر يودع الحجاج بالورود في مطار الملك عبدالعزيز بجدة
الأحد 1440/12/17 هـ الموافق 2019/08/18 م واس
جدة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس
ودّع فريق التطوع من منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي الحجاج المغادرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، بتقديم الورود ، بعد أن أتموا الركن الخامس من أركان الإسلام.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله بن أحمد أبوزيد ، أن هذه المبادرة تأتي وفقاً لتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد المباركة - حفظهم الله - وتطلعات الحكومة الرشيدة في تقديم أرقى خدمة لحجاج وزوار البيت العتيق.
فيما أشاد الحجاج بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة قيادةً وحكومةً وشعباً ، لتوفير جميع التسهيلات وسبل الراحة لضيوف الرحمن ، والتيسير عليهم لأداء الفريضة في سهولة ويسر وأمان.
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19:38ت م
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