الرياض 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم، لقاء المعايدة السنوي لعيد الأضحى المبارك، بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري ، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، والعمادات المساندة، وأعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وذلك بصالون الاستقبال بمبنى المؤتمرات.وهنأ معالي مدير الجامعة خلال الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والشعب كافة بهذه المناسبة، وبنجاح موسم حج هذا العام1440هـ.// انتهى //19:48ت م0204