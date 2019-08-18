الرياض 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري, وعدد من الضباط.وفي بداية الاستقبال قدم الضباط تهنئتهم بعيد الأضحى المبارك, سائلين الله العلي القدير أن يعيده على بلادنا باليمن والخير والبركات.وأعرب معالي وكيل إمارة منطقة الرياض عن شكره وتقديره على ما أبدوه من مشاعر طيبة.كما جرى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالتنسيق الأمني وسبل تعزيزها وتطويرها.// انتهى //19:51ت م0205