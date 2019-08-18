الرياض 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسنظمت أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية مساء اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور المتطوعين بالأمانة وأعضاء نادي الجمعية، وذلك بمقرها الرئيس في الرياض.وألقى خلال الاحتفاء مفوض العلاقات العامة بالجمعية سالم بن عوض المهنا كلمة رفع من خلالها باسم المتطوعين في الأمانة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة نجاح حج هذا العام ، والذي كان للجمعية شرف المشاركة فيه من خلال معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، والذي جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ما توفره حكومتنا الرشيدة من عناية ورعاية وأمن وأمان للحجاج .وقدم المهنا باسم الجميع الشكر لكل من شارك في معسكرات الخدمة العامة من قادة وكشافين وجوالة متطوعين على ما قدموه لخدمة ضيوف الرحمن، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات والمسرات وهم في صحة وسلامة دائمة، وأن يحفظ الله بلادنا وقادتنا ورجال أمننا وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وسائر بلاد المسلمين.وأوضح آل مهنا أنهم درجوا على إقامة مثل هذه المناسبات الاجتماعية، التي من شأنها زيادة أواصر المحبة والألفة بين المتطوعين في أمانة الجمعية الذين يلتقون فيها ويتبادلونالتحايا في جو بهيج من شأنه أن يعزز الأداء في العمل.// انتهى //20:45ت م0209