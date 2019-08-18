جيزان 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقامت أمانة منطقة جازان اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك بمقر الأمانة ، بحضور أمين المنطقة نايف بن سعيدان ووكلاء الأمين ومديري الإدارات والأقسام.ورفع ابن سعيدان التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والشعب السعودي، داعياً الله أن يتقبل من الجميع أعمالهم، وأن يعيده على الجميع بالخير والبركات، مهنئًا بنجاح حج هذا العام، كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة .وأعرب عن تقديره لجميع العاملين ومنسوبي الأمانة على ما قدموه من جهود ساهمت بشكل فاعل في نجاح الأعمال الميدانية والإدارية والفنية والرقابية خلال إجازة عيد الأضحى ، حاثًا وكلاء الأمين ومديري الإدارات العامة بالأمانة وجميع الموظفين على الحرص والتفاني لإنجاز أعمال المراجعين ، سائلًا اللـــَّه التوفيق للجميع .// انتهى //20:49ت م0210