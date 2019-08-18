نجران 17 ذو الحجة 1440هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران اليوم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وهنّأ المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة نجران فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي جميع الموظفين بعيد الأضحى المبارك، مؤكّداً أنّ مثل هذه المناسبات التي يقيمها الفرع لمنسوبيه تبثّ روح المودة والترابط بين الموظفين وتدفعهم لبذل المزيد من العمل في خدمة الوطن والمواطن.//انتهى//20:49ت م0211