نيروبي 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسلقى 95 شخصًا مصرعهم في انفجار صهريج للوقود في تنزانيا.وقال المتحدّث باسم المستشفى الوطني في دار السلام امينيل آليغايشا إن الانفجار وقع صباح أمس في منطقة مسامفو، المجاورة لمدينة موروغور الواقعة على بعد نحو 200 كلم غرب العاصمة الاقتصادية دار السلام، مضيفًا أن الانفجار أسفر عن مقتل العشرات على الفور وإصابة عدد كبير من الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى.وكانت الشاحنة انقلبت على أحد الأرصفة، فهرع حشد إلى المكان لمحاولة الحصول على الوقود المتسرب, وحاول أحدهم الاستحواذ على بطارية الشاحنة مما سبب احتكاكًا كهربائيًا أدى إلى الانفجار.// انتهى //وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات على الفور وإصابة عدد كبير من الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى لمعالجة جروح وحروق سبّبها أحد أسوأ حوادث انفجارات صهاريج الوقود في إفريقيا في السنوات الأخيرة.21:05ت م0212