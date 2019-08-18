عرعر 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية اليوم حفل معايدة لموظفي الفروع والإدارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور مدير الفرع بالمنطقة النوري بن علي العنزي .وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية, سائلين الله تعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليُمن والخير والبركات .// انتهى //21:14ت م0213