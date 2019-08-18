اجتماعي / فرع وزارة العمل والتنمية بالشمالية يقيم حفل معايدة لمنسوبيه
الأحد 1440/12/17 هـ الموافق 2019/08/18 م واس
عرعر 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس
أقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية اليوم حفل معايدة لموظفي الفروع والإدارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور مدير الفرع بالمنطقة النوري بن علي العنزي .
وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية, سائلين الله تعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليُمن والخير والبركات .
// انتهى //
21:14ت م
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